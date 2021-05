Victor Pițurcă a găsit echipa care se aseamănă cel mai mult cu Steaua 86: “Erau jucători foarte buni!”

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, a fost unul dintre oamenii de bază din finala Cupei Campionilor Europeni din anul 1986, câștigată de Steaua București în fața Barcelonei!

La 35 de ani de la cea mai importantă performanță a fotbalului românesc la nivelul echipelor de club, Victor Pițurcă a vorbit despre singura generație care se poate compara de-a lungul existenței sale cu cea a “roș-albaștrilor” din anul 1986. “Piți” a dezvăluit că și-a dorit tot timpul să pregătească o echipă precum cea a Stelei din acea vreme și a mărturisit că Emerich Ienei implementase un stil de joc pe care nimeni nu reușise vreodată să îl practice.

Fostul selecționer al României consideră totuși că lotul Craiovei din perioada 1994-1995 a fost singurul care s-a apropiat cel mai mult de generația Stelei București de la acea vreme. Victor Pițurcă era antrenorul oltenilor în acel timp și a dezvăluit că echipa era una foarte bine pusă la punct și avea în componență jucători extrem de valoroși.

“Eu mi am dorit toată viața mea să am o echipă care să joace cum juca Steaua 86. Noi nu jucam tiki taka, Barcelona juca așa, că ei mai plimbau mingea, noi jucam perpendicular pe poartă. Aveam un stil de joc pe care nu l-am văzut la nimeni, nici acum.

Chiar vorbeam cu Valentin Ceaușescu și spuneam că nu am văzut nicio echipă care să joace ce juca Steaua în perioada aia, ăsta este adevărul. Mi-am dorit mereu să am o echipă ca aia. Am avut o singură dată, la Craiova, când am terminat pe doi, după Steaua. Era o echipă foarte bine pusă la punct. Cu Cristescu, Craioveanu, Buia, Gane… jucători foarte buni”, a spus Victor Pițurcă, potrivit Antena Sport.