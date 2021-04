Viaţă grea la Dinamo pentru Akpala: ,,Şchioapătă când aleargă! Săracul de el!”

Dinamo a pierdut dezamăgitor în ultima etapă a sezonului regulat, pe teren propriu, contra Academicii Clinceni, scor 1-3.

Fără vreun atacant de meserie în primul 11, cei de la Dinamo l-au aruncat în luptă şi pe nou-venitul Joseph Akpala, care însă nu a impresionat pe nimeni.

Florin Prunea, fost jucător şi oficial al lui Dinamo, a remarcat şi el lacunele din pregătirea fizică a nigerianului care a jucat aseară 20 de minute în umilinţa cu Academica.

,,E posibil? L-ați văzut pe băiatul ăsta care a intrat? Săracul! Ăsta a făcut vizita medicală? Păi băiatul ăsta, în afară de faptul că are 6-7 kilograme în plus, cred că are probleme medicale, șchioapătă când aleargă.

V-ați uitat atent la el? Săracul de el!”, a declarat Florin Prunea, pentru Digisport.

150.000 de euro este cota de transfer în acest moment a lui Akpala, potrivit site-ului Transfermarkt.com. Atacantul în vârstă de 34 de ani a mai evoluat de-a lungul carierei sale profesionale pentru formații precum Bendel, Charleroi, Werder Bremen, Karabukspor, Clun Brugge, Oostende și Al-Faisaly.

104 goluri a marcat Akpala în Belgia, pentru Charleroi, Club Brugge și Oostende.

După rezultatul dezamăgitor cu Clinceni, Dinamo a terminat sezonul regulat din Liga 1 pe locul 14, cu 27 de puncte acumulate din 30 de jocuri disputate.