OFICIAL | Turneul de la Madrid a fost anulat! Anunțul organizatorilor

UPDATE 19:45 Turneul de la Madrid a fost anulat în mod oficial. Atât organizatorii competiției din capitala Spaniei, cât și ATP și WTA, au emis comunicate în acest sens.

“Ca un act de responsabilitate în lumina situației actuale cauzate de COVID-19, am evaluat cu atenție circumstanțele, împreună cu autoritățile, și am decis că turneul de la Madrid nu va fi organizat în acest an, după ce a fost inițial reprogramat pentru perioada 12-20 septembrie.

Următoarea ediție a Mutua Madrid Open va avea loc în perioada 30 aprilie – 9 mai 2021. Fanii care decid să-și păstreze biletele achiziționate pentru ediția din acest an vor primi aceleași bilete, pentru aceleași sesiuni și aceleași locuri, la competiția din 2021“, anunță organizatorii Mutua Madrid Open.

Official Statement on the staging of the 2020 #MMOPEN — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) August 4, 2020

“Analizăm eventuale actualizări privind calendarul provizoriu pentru acest sezon, luând în calcul turnee care pot fi organizate după US Open. Vom reveni cu o actualizare în cel mai scurt timp“, este mesajul comun ATP și WTA.

Autoritățile spaniole au anunțat că turneul de tenis de la Madrid, patronat de către Ion Țiriac, va fi anulat, pe fondul pandemiei de coronavirus. Ediția din acest an era programată în luna septembrie.

Informația a apărut inițial aseară, în presa din Spania (Marca, As).

ATP și WTA anunțaseră reprogramarea turneului de la Madrid între US Open și Roland Garros, la mijlocul lunii septembrie.

Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, a declarat azi dimineață că anularea competiției din capitala Spaniei este “o veste proastă”, dar “sănătatea este prioritară”.

“Am fost în contact permanent cu organizatorii turneului. Dacă s-ar fi putut organiza, ar fi reprezentat un mesaj din partea orașului Madrid. Dar sănătatea este prioritară. Am anulat deja multe alte evenimente. Vom putea reveni la normal doar dacă facem totul așa cum trebuie“, a spus José Luis Martínez-Almeida, citat de Europa Press.

Cazurile de coronavirus au crescut în ultima perioada în Spania (o mie în ultimele 24 de ore). Turneul de tenis, care ar fi trebuit să se dispute și cu spectatori în tribune, este considerat un risc atât pentru public, cât și pentru jucători.

September's Mutua Madrid Open to be canceled due to COVID-19 https://t.co/DlZo93fOy1 via @tennis — We Are Tennis (@WeAreTennis) August 4, 2020

Fiecare ediţie a Mutua Madrid Open îi aduce lui Ion Ţiriac un profit de peste 35 de milioane de euro.

Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) a câștigat turneul de la Madrid în 2016 și 2017, iar anul trecut a ajuns în finală.