Vești proaste pentru giuleșteni! Afaceristul care cere insolvența Rapidului din cauza unei datorii importante

Rapid București se pare că nu are liniște nici din punct de vedere administrativ, iar ultimele vești sunt îngrijorătoare pentru formația condusă de Victor Angelescu!

În vara anului 2018, giuleștenii au preluat Școala de Fotbal Regal Sport de la afaceristul Claudiu Florică, cu scopul de a înființa Centrul de Performanță Rapid București. Această decizie a conducerii “vișiniilor” a venit deoarece erau obligați prin regulament să aibă academie de fotbal pentru a putea promova în liga a doua secundă.

Acum, omul de afaceri Claudiu Florică cere intrarea în insolvență a Rapidului, motivând acest lucru prin faptul că are de primit o datorie în valoare de 350.000 de euro din partea formației de la Podul Grant. Această veste vine ca o adevărată lovitură pentru rapidiști, la doar un an și jumătate de când au promovat în eșalonul secund al României.

La scurt timp de la momentul trecerii Școlii de Fotbal Regal Sport în proprietatea Rapidului, oficialii giuleșteni au declarat că au fost mințiți, asta deoarece mai mulți jucători din cadrul societății conduse de Claudiu Florică au fost transferați la alte echipe, astfel că aceștia nu au mai fost trecuți și ei în proprietatea rapidiștilor.

“Nu vreau să comentez prea mult subiectul pentru că nici când am aflat nu am făcut tevatură. Nu că ne simţim păcăliţi, chiar am fost, dar asta este. Cine este corect are de câştigat pe viitor”, spunea la acea vreme finanțatorul Rapidului, Victor Angelescu.

Rapid ocupă în acest moment locul al treilea în Liga 2 din România, cu 26 de puncte acumulate în cele 14 meciuri disputate în actualul sezon.