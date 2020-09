Veste proastă pentru Rădoi! “Intrarea sălbatică a lăsat urme!”

Echipa nationala e o echipa in care poate debuta si Alexandru Cretu la 28 de ani, pe o pozitie pe care in Romania juca rar. In nationala a putut juca si Dorinel Munteanu la 36 de ani, acolo poate juca si Ovidiu Perianu la 18 ani, daca selectionerul considera ca de el are nevoie” – a explicat Mihai Stoica la Pro X.

Trei pase decisive şi un gol a reuşit Florinel Coman pentru FCSB în startul actualului sezon.