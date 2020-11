Veste proastă pentru Barcelona! Verdict necruţător pentru Ansu Fati

Tânărul internaţional spaniol a fost înlocuit la pauză de Messi, rezervă pentru prima oară sub comanda lui Koeman. Accidentat la genunchi, Fati a primit un verdict necruţător la o zi după meci: ruptură de menisc!

Doctorii clubului catalan cred că Fati va sta departe de teren pentru următoarele cinci luni.

LATEST NEWS ‼ Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2020