„Veni, vidi, vici, roiu!” Gigi Mulțescu, reacție savuroasă după ce a aflat că spaniolii vor să-l înlocuiască

Pablo Cortacero a preluat clubul Dinamo de la Ionuț Negoiță, iar acum să pregătește să-și facă propria echipă, alături de care să scrie istorie pentru clubul din „Ștefan cel Mare”.

Gigi Mulțescu, actualul antrenor al „câinilor roșii” a avut o reacție genială în momentul în care a aflat că spaniolii intenționează să-i rezilieze ințelegerea.

„Nu am semnat nici un contract cu Dinamo. Am avut două antrenamente azi. Am vorbit cu Bogdan Bălănescu să mă ocup în continuare de echipă. Eu am până în 15 cu drept de prelungire. Am negociat.

Eu sunt la dispoziția clubului și vom vedea. Rămân la club până când e nevoie, până când o să vină următorul antrenor. Este interesant că de vreo trei patru zile n-am mai vorbit cu domnul Țălnar, deși sunt în relații foarte bune cu el.

Noul proprietar poate să își aleagă echipa lui tehnică. Cine dă banii, acela trebuie să conducă. Veni, vidi, vici, roiu”, a concluzionat SMURD-ul.

„Veni, vidi, vici!”, expresia personalizată de Mulțescu, se traduce în limba română „am venit, am văzut, am cucerit”.

