Veni, vidi, vici! Cicâldău: ”Ne-am urmărit scopul de a lua cele 3 puncte!”

Alexandru Cicâldău a vorbit despre prestația sa din derby-ul cu Dinamo, dar și despre faza executării loviturii de la 11 metri.

Formația olteană a câștigat la limită pe Arena Națională, scor 1-0. Cicâldău a marcat golul victoriei, din penalty, în minutul 28.

Oltenii au ajuns la 7 victorii consecutive, însă mijlocașul oltenilor recunoaște că a avut emoții în momentul în care a bătut penalty-ul care a decis derby-ul.

“Ne-am urmărit scopul de a lua cele 3 puncte, am reuşit să deschidem scorul şi după am încercat să ne apărăm punctele. Mă bucur că a intrat mingea în poartă, am bătut slab penalty-ul, dar e bine că am avut noroc.

Ne lipsesc foarte mult (n.r. – Koljic şi Mihăilă), erau doi jucători foarte buni şi esenţiali pentru echipă, dar vedeţi ca echipa… Reuşim de fiecare dată lucruri frumoase îmrepună. Eliminarea din Europa a fost o greşeală din care am învăţat foarte multe, iar pierderea campionatului în ultima etapă ne-a ambiţionat foarte mult.

Încerc să fiu din ce în ce mai bine, am acea problemă, am avut o vacanţă foarte scurtă, e al doilea an la rând când păţesc aşa şi încerc de la meci la meci să fiu mai bine fizic.” a declarat Cicâldău după derby-ul cu Dinamo.

