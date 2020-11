Ovidiu Burcă (40 de ani) are o variantă șoc pentru ca Dinamo să scape de probleme.

Fostul jucător al alb-roșilor din perioada 2002-2005 este de părere că pentru Dinamo ar fi mai bine să evolueze din Liga a 5-a.

“Când am văzut că într-un final au venit niște oameni care păreau ok, mi s-a părut că Dinamo intră într-o zonă profesionistă. L-am văzut și pe Cosmin Contra, am zis că lucrurile sunt ok.

Din păcate, lucrurile ne fac să credem contrariul. N-am ce să comentez, nu știu mai mult decât a apărut în presă. Nu știu dacă e mai bine să o iei de la zero, nu e ușor. E clar că Dinamo se află într-o situație fără ieșire. Dacă nu onorezi promisiunile pe care le-ai făcut, cu o sumă mare de bani, nu văd altă soluție.

Uneori e mai bine să tai din rădăcină și pleci de la Liga 5, decât să rămâi și te trezești mereu cu alte probleme“, a declarat Ovidiu Burcă, la Digi Sport.

În prezent, Ovidiu Burcă antrenează echipa U19 ani a Rapidului.