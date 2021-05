După ce nu s-a înţeles cu Marius Şumudică, Gigi Becali a luat legătura cu Nicolae Dică, pentru a-l aduce pe banca FCSB-ului.

Soluţia Nicolae Dică a fost luată în calcul de patronul FCSB, după ce negocierile cu Marius Şumudică au picat, din cauza neînţelegerii asupra staff-ului.

Acum, patronul ,,roş-albaştrilor a anunţat că a discutat cu Nicolae Dică, însă acesta l-a refuzat şi el, la fel cum a făcut şi Şumudică.

,,Nu am vorbit nimic cu el, nu am negociat cu el. Am vorbit cu el, dar nu am negociat. Mi-a zis: Nea Gigi, nu pot să vin acum, că sunt băgat cu Mirel în treaba asta, i-am promis. Are și clauză de reziliere. Asta e cu Dică.

Nu știu nimic la ora asta. Îl avem antrenor pe Toni Petrea, apoi avem o săptămână, două și o să vedem. Atunci avem nevoie, când se reunește lotul. Nu mai fac ca înainte, totul repede. Aștept să mă lumineze Domnul. Ce Prepeliță? A antrenat el ceva? La retrogradare, acolo”, a declarat Gigi Becali, potrivit GSP.

Nicolae Dică a antrenat la FCSB în perioada iulie 2017 – decembrie 2018, reuşind un total de 46 de victorii, 18 egaluri şi 16 înfrângeri.