Valeriu Iftime, dezamăgit de decizia UEFA: “Observatorul UEFA, pur și simplu ne-a făcut de râs!”

FC Botoșani a primit o veste tristă înainte de duelul din această seară pe care îl va disputa în compania macedonenilor de la Shkendija, meci care urmează să se dispute în turul doi preliminar al Europa League.

Finanțatorul moldovenilor, Valeriu Iftime, este total dezamăgit de decizia UEFA de a muta o eventuală dispută a celor de la Botoșani, dacă vor trece de acest tur preliminar, pe un alt stadion, deoarece cel pe care formația lui Marius Croitoru dispută meciurile de acasă, nu îndeplinește condițiile unui meci european din turul al treilea de Europa League.

“Sunt prea trist cu stadionul. Să dea Dumnezeu să trec de meciul ăsta, numai că următorul meci trebuie să-l joc în altă parte. Am sperat până astăzi, când a venit observatorul UEFA, care pur și simplu ne-a făcut de râs.

De fapt, ce se întâmplă? Când ne-am licențiat, am cerut să fim în categoria a doua, care poate susține turul 1 și turul 2. Dar la turul 3 trebuie un alt stadion și au alte condiții. Toate acele condiții, în opinia mea, țineau doar de spectatori. Și atunci, într-o noapte, când dormeam eu prost, am zis: bă, dar nu se poate să facem o adresă către UEFA? Să le spunem că, dacă tot se joacă fără suporteri, nu avem nevoie de parcare, de nu știu ce wc-uri speciale, nu știu ce parchet.

Și UEFA a zis ok, în condițiile în care jucați fără spectatori, dar ne-a transmis că va veni un reprezentant să facă o evaluare. M-a evaluat sub Liga 1, adică e rușinos stadionul nostru! Îmi pare rău să o spun, dar sunt dezamăgit, de dimineață, de când am aflat”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Dacă vor trece în această seară de formația macedoneană KF Shkendija, FC Botoșani vor urma să joace în turul trei preliminar al Europa League contra câștigătoarei dintre Lokomotiv Plovdid (Bulgaria) și Tottenham Hotspur (Anglia).