Valeriu Iftime avertizează: ,,CFR va câștiga 30 de ani titlul dacă FCSB face experimente de jucători și Craiova de antrenori”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a reacţionat după ce echipa CFR Cluj a cucerit al patrulea titlul la rând în Liga 1.

După ce FC Botoşani a pierdut pe teren propriu cu CFR, scor 0-1, Valeriu Iftime se declară dezamăgit că nu a putut face ca titlul să se dispute în ultima etapă, între ardeleni şi FCSB.

Mai mult, finanţatorul lui FC Botoşani, anunţă că CFR Cluj va domina fotbalul din România dacă cei de la FCSB vor schimba jucătorii pe bandă, iar cei de la Craiova tehnicienii.

,,Păcat că nu am reușit să facem campionatul mai frumos. Cu un egal sau o victorie a noastră, se juca până în ultima etapă. Au fost mai buni, este o echipă pragmatică. Sunt mai buni decât noi. Speram mult în meciul acesta. Asta e. Îmi pare rău și pentru FC SB. Dacă nu au știu să câștige puncte în timpul campionatului…

Eu am spus că CFR câștigă campionatul în urmă cu șase etape. FC SB-ul este un fel de academie, crește jucători dar la campionat e greu să te bați. Dacă vor campionatul, trebuie să aibă o echipă mai bine articulată, cu jucători cu experiență. Eu sunt convins că îi bate CFR la Cluj, așa și în meci amical cum vor juca ei. CFR este o echipă bună, au aceeași echipă de 30 de ani.

Clujul va câștiga 30 de ani titlul dacă FC SB face experimente de jucători și Craiova de antrenori. Au investit foarte mulți bani și trebuie felicitați. (…) Aș fi vrut să beau o șampanie cu dumnealui (n.r. Gigi Becali) dar ce pot să fac. Noi am încercat dar Botoșaniul nu poate schimba cursul istoriei. Avem o echipă bună dar nu reușim nici psihologic și nici fotbalistic. Dacă reușeam să scoatem un egal și să ducem lupta la titlu până în ultima etapă, era un plus pe care Botoșaniul îl aduceam în fotbalul românesc. Nu a reușit pentru că nu are această valoare.”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit btonline.ro.

În urma rezultatului din această etapă, FC Botoşani rămâne pe locul 5 în play-off, acolo unde a adunat până acu un număr total de 31 de puncte în clasament.

De cealaltă parte, CFR Cluj rămâne liderul play-off-ului, acumulând în clasament nu mai puţin de 51 de puncte şi devine astfel, în mod matematic, cu o etapă înainte de final, campioana României.