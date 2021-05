Valentin Mihăilă nu se gândește la un transfer: “Am contract cu Parma şi vom juca în Serie B”

Valentin Mihăilă este accidentat și nu a evoluat în ultimele meciuri din acest sezon pentru Parma. Mijlocașul român se confruntă din nou cu o pubalgie.

„Aceeași problemă, cu pubalgia. Sper să fie cu noroc și să scap de această problemă. M-am operat prima dată, am fost bine trei luni, iar apoi durerile au început să continue.

După meciurile naționalei și meciurile de la club jucam din trei în trei zile, s-au acumulat durerile și nu știu ce s-a întâmplat apoi de au apărut din nou durerile”, a spus Mihăilă, potrivit digisport.ro.

Mijlocașul român a evoluat în 17 meciuri la Parma, timp în care a punctat de patru ori și a oferit două assist-uri.

Iinternaționalul român spune că va rămâne la Parma, deși echipa emiliană a retrogradat în liga a doua italiană.

“Habar n-am de oferte, habar n-am ce se va întâmpla. Normal, am contract cu Parma şi vom juca în Serie B, dar trebuie să promovăm. Trebuie să ne facem datoria. Ne-am dori să continuăm în Serie A, dar trebuie să continuăm în Serie B. Am jucat 17 meciuri, am marcat, am debutat la naţională. Deci s-au întâmplat nişte lucruri mari”, a mai spus Mihăilă.