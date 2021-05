Valeriu Iftime reacţionează după acuzele la adresa lui FC Botoşani: ,,Suntem victimă colaterală! Toţi au ceva cu FCSB, iar noi am picat la mijloc”

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a reacţionat după ce echipa sa a învins-o pe Universitatea Craiova pe ,,Oblemenco”, scor 3-2.

Iftime a pus capăt speculaţiilor cum că Botoşani ar fi lăsat-o mai moale cu FCSB etapa trecută, iar acum ar fi tras mai tare cu Craiova.

Patronul moldovenilor este de părere că echipa sa a picat la mijloc în toate aceste speculaţii, iar toţi care le fac au ceva cu FCSB şi Gigi Becali, nu cu formaţia sa. Acesta a mai comentat şi evenimentele din timpul partidei cu Craiova

,,Eu cred că a fost un meci frumos în care am avut un pic de şansă. Am văzut că toată lumea ţipă că jucam ambiţios cu Craiova şi mai puţin cu FCSB. E o informaţia prost gestionată, zău aşa! La fel de mult vrem cu oricare, am obosit de când tot spun asta.

Este clar că suntem un fel de victimă colaterală. Toată lumea are ce are cu FCSB şi cu domnul Becali pentru că pe cât de mulţi suporteri are, tot foarte mulţi sunt şi cei care o contestă. Şi ne-au băgat pe noi la mijloc, dar vă spun că nu e corect deloc.

Cu FCSB probabil că era altul scorul (n.r. scor 1-3 în Moldova) dacă nu greşea arbitrul împotriva noastră şi ne dădea penalty. Acum a fost o greşeală pentru noi la primul gol, deşi unii îmi spun că Bălaşa i-a dat mingea jucătorului meu.

Eu înţeleg Craiova până la un punct. Nu este o echipă de pluton, este una care ţinteşte trofee şi probabil că rezultatele astea proaste a aprins lucrurile acolo. De aceea erau aşa de surescitaţi.

Pentru că ei au fost nervoşi, mai duri ca noi. Şi tot scandalul a pornit de la faza aia cu Vătăjelu, când l-a faultat dur pe Ongenda şi căpitanul meu i-a cerut socoteală arbitrului ca să-i dea al doilea galben. De acolo au pornit nervii pe teren. Dacă arbitrul venea direct cu cartonaşul nu mai ieşea aşa.

Filosofii ăştia din fotbal care spun că jucăm într-un fel cu FCSB şi în alt fel cu alţii îmi închipui ce ar fi spus la penalty-ul lui Braun dacă faza era în meciul cu echipa lu Becali.

Şi la interviurile de după meci, întrebări tendenţioase, că de ce aşa cu unii, că de ce nu se joacă nu ştiu cum… Admirabil au reacţionat jucătorii de la ambele echipe şi nu au dat apă la moară la aşa ceva.

La fotbal am mai văzut oameni nervoşi, la fel ca domnul Cristescu. Nu e frumos, dar au fost nervi foarte mulţi.”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Digisport.

În urma rezultatului de duminică seara, FC Botoşani se află pe locul 5 în play-off, cu 31 de puncte, în timp ce Craiova ocupă poziţia a treia în clasament, cu 37 de puncte acumulate.