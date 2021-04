Val de ironii lansat de Neagoe, după Gaz Metan – Astra, 0-0: ,,Vrem în Europa, dar ne dă Taşkent cu terenul în cap”

Partida din etapa a 29-a a Ligii 1, dintre Gaz Metan Mediaş şi Astra Giurgiu, s-a terminat la final cu scorul de 0-0.

Meciul de la Mediaş, dintre Gaz Metan şi Astra, a fost dominat în cea mai mare parte de gazde, oaspeţii necontând practic în prima repriză a jocului. În repriza a doua Astra a încercat să marcheze, însă formaţiei lui Eugen Neagoe nu i-a ieşit mai nimic.

Eugen Neagoe, antrenorul Astrei Giurgiu, a comentat prestaţia elevilor săi imediat dupp meci. Acesta este de părere că echipa lui a făcut un joc modest cu cu Gaz Metan. Tehnicianul a devenit şi ironic după meci, spunând că echipele romăneşti vor să joace ăn cupele europene, dar cînd ajung acolo sunt învinse de echipe modeste. Ultima umilinţă trăită de fotbalul românesc a fost eşecul naţionalei de miercuri contra Armeniei, scor 2-3.

,,Am zis că nu fac calcule la playoff. Am făcut un joc modest, dar până la urmă e bine că nu am pierdut. Le-am spus băieților că nu meritam să câștigam, sunt realist.



Nu am pierdut acum calificarea în playoff. În campionat am pierdut doar 3 meciuri de când am venit. Toată lumea își dorea mai mult, și eu îmi doream, chiar dacă am pierdut mulți jucători și echipa era pe ultimul loc când am venit.

Noi ne batem să ajungem în cupele europene, pe urmă vine Tașkent, Ararat și ne dă cu terenul în cap.



E liniște la echipă, suntem pe un drum bun, situația financiară e aproape normală. Oamenii s-au achitat de promisiuni, noi suntem în semifinalele Cupei României, am făcut lucruri frumoase, dar meritam mai mult.”, a declarat Eugen Neagoe la finalul jocului cu Gaz Metan.

În urma rezultatului din această seară, Gaz Metan Mediaş se situează pe locul 13 în Liga 1, cu 30 de puncte acumulate în 29 de partide disputate în campionat.

De cealaltă parte, Astra Giurgiu se clasează pe poziţia a 7-a în Liga 1, în urma celor 29 de meciuri jucate până acum.