UTA se revoltă după înjumătăţirea punctelor! “Suntem dezavantajaţi grav!”

UTA ameninţă FRF după decizia înjumătăţirii punctelor înaintea playoff-ului primelor şase clasate din Liga a 2-a. Decizia i-a ambiţionat însă pe jucătorii lui Laszlo Balint: vor să arate că nu erau întâmplător lider detaşat în clasament.

Liderul din Liga a 2-a, UTA, se simte nedreptăţit de decizia luată de FRF cu privire la încheierea sezonului. Arădenii s-au trezit la numai cinci puncte de a doua clasată şi în faţa a cinci finale cu cele mai bine clasate echipe.

UTA vrea să acţioneze Federaţia în instanţă indiferent de deznodământul playoff-ului care va începe pe 4 iulie. Pe teren, arădenii promit să demonstreze de ce erau lider detaşat în clasament.

“Din ce am vorbit cu cei din conducere, se ia în calcul foarte în serios acţionarea în instanţă a acestei decizii pentru că prejudiciul este extrem de grav. Pentru că, atunci când s-a vehiculat înjumătăţirea punctelor, noi am avut discuţii cu doi avocaţi specialişti în legislaţia sportivă din România şi în cea internaţională şi ni s-a transmis clar că încalcă regulamentele, e ilegală şi în cazul în care am ataca decizia, am avea câştig de cauză. Nu vom sta cu mâinile în sân în faţa unei asemenea nedreptăţi” – a declarat antrenorul Laszlo Balint.

Clubul a postat şi un comunicat în care anunţă intenţia de a acţiona în instanţă FRF.

“Cum am specificat și în adresa din 7 mai 2020, înaintată Federației Române de Fotbal, ne rezervăm dreptul de a ataca decizia Comitetului Executiv la forurile competente pentru inechitatea și diminuarea meritului sportiv și a deciziei discriminatorii doar împotriva clubului nostru.

Facem un apel la autoritățile locale să susțină financiar perioada imediat următoare de pregătire și de competiție, o perioadă foarte costisitoare datorită protocolului special pentru această perioadă, care trebuie respectat. O perioadă costisitoare, dar foarte importantă pentru întreaga suflare arădeană. Legislația care reglementează perioada de stare de alertă permite extrafinanțarea cluburilor de drept public sau privat rămase în competiție în acest moment.

Suporterii clubului nostru trebuie să aibă încredere în noi că vom lupta până la final pentru ei și pentru noi.

HAI UTA! HAI ARADUL!” – a fost mesajul arădenilor.

