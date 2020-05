UTA, principala favorită la promovare! Care sunt echipele preferate ale lui Săndoi

Emil Săndoi (55 de ani), fostul antrenor al formației FC Argeș a vorbit despre decizia FRF de a decide echipele care vor promova în urma unui play-off care se va disputa în această vară.

Săndoi spune că este normal ca UTA să se simtă neîndreptățită, deoarece conducea autoritar în clasamentul ligii secunde până la întreruperea campionatului, însă este convins că arădenii nu vor rata promovarea în prima ligă.

”E normal ca unele echipe să fie dezavantajate. Vă aduceți aminte că și la prima ligă, când s-a intrat în play-off, echipele care erau pe primul loc au zis că, domnule, de ce să ne ia punctele, de ce să ne ia golurile. Și acum spun lucrurile astea. Și, pe undeva, îi înțeleg. Alții, care sunt pe locurile mai din spate și cărora le cresc șansele prin acest sistem de promovare, normal că sunt mulțumiți.

Acum, să vă spun ceva referitor la Liga a 2-a. Cred că UTA, care este cea mai nedreptățită, are, totuși, un lot foarte valoros, pentru că eu cunosc și Liga a 2-a, chiar dacă anul ăsta nu am antrenat. UTA are o echipă omogenă, deci nu cred că va avea probleme în privința promovării. A, bineînțeles, să nu apară niște chestii neprevăzute. Nu știu, să nu apară o groază de accidentări. Vă dați seama că și acolo sunt cinci etape decisive, se joacă cu promovarea pe masă aproape la fiecare partidă. Deci o să fie niște jocuri foarte tăioase. Dar cred că, în continuare, UTA are prima șansă.

UTA va promova. Chiar dacă se înjumătățesc punctele, până la urmă se înjumătățesc și etape care mai sunt de disputat. Deci nu e dezavantajul chiar atât de mare”, a spus Emil Săndoi la ProSport.

Săndoi speră ca locul doi, care duce direct în Liga 1, și pe locul trei, care duce la barajul de promovare, să încheie Rapidul și Campionii FC Argeș.

„În rest, cred că pentru celelalte două locuri, unul care duce în prima ligă și celălalt la baraj, va fi o luptă cât se poate de deschisă între toate competitoarele. E adevărat, mi-aș dori FC Argeș, pentru că am și jucat o perioadă acolo, am și antrenat acolo, cu rezultate. Dacă stau bine să mă gândesc, acum două campionate am terminat pe locul 4, imediat sub linie, cu o echipă nou-promovată. Iar campionatul trecut am plecat pe final, dar, vă spun sincer, în timpul lui am reușit să câștigăm aproape toate duelurile pe care le-am avut cu echipele din fruntea clasamentului. Deci m-aș bucura pentru FC Argeș să promoveze.

Am văzut că toată lumea își dorește să promoveze Rapid, să promoveze Petrolul. Da, înțeleg, sunt foarte mulți suporteri acolo, pe care îi respect și eu. De Rapid, poate de pe vremea când jucam fotbal, am, așa… o atracție. Mi-a plăcut clubul ăsta de fiecare dată, și suporterii, cu capriciile lor. Dar trebuie să recunoaștem că, atunci când lucrurile merg bine, sunt spectaculoși. Ați văzut ce pot să facă și pe la Liga a 2-a. Ca să fiu sincer, cam astea sunt preferatele mele”, a mai spus Săndoi pentru sursa citată.