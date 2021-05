Urarea specială a rapidiștilor după succesul în fața ciucanilor: “Cine ține cu Rapid, are Paște fericit!”

Adrian Bălan a fost unul dintre oamenii decisivi ai trupei lui Mihai Iosif în partida contra roș-negrilor de la Miercurea Ciuc.

Atacantul a trimis o pasă decisivă la faza în urma căreia Rapidul a primit penalty în prima repriză, iar în partea secundă a înscris golul care a securizat victoria gazdelor.

“A fost un meci foarte greu, disputat, au avut și ei ocazii. Noi am marcat din fericire la șansele pe care le-am avut, dedic golul soției mele și copilului meu, îi iubesc, îmi fac viața mai fericită. Adversarii au echipă bună, cred că au căzut fizic,

A fost foarte cald astăzi față de zilele trecute și diferența de temperatură a contat puțin, s-a văzut puțină oboseală. Țin să le transmit colegilor să se concentreze în continuare, nu s-a terminat lupta, mai sunt 4 meciuri și suporterilor le promitem că o să ne batem în fiecare meci pentru ei”, au fost cuvintele lui Adrian Bălan pentru Rapid TV.

Sefer a avut o dedicație specială pentru fanii care sunt alături de echipă la fiecare meci.

“A fost un meci greu, Csikszereda are echipă bună, ne-au pus probleme. Ne-am schimbat tactica la pauză, i-am lăsat pe ei să atace și ne bucurăm că ne-a ieșit și am luat cele trei puncte. Cred că am fost echipa mai unită, am muncit unul pentru altul, am alergat foarte mult.

Aici i-am surprins. I-am pasat mult în a doua repriză, am ținut foarte mult de minge. Mergem să luăm cele trei puncte la Călărași să ne apropiem de Craiova și să îi lăsăm în urmă pe cei de la Mioveni. Cine ține cu Rapid are Paște fericit! Fortza Rapid!”, a fost mesajul lui Sefer pentru întreaga suflare alb-vișinie.