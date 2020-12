Preşedintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea (53 de ani), a vorbit despre rezultatele înregistrate de gruparea olteană, în 2020.

Universitatea Craiova a încheiat anul pe locul secund în Liga 1, cu 32 de puncte, cu două mai puține decât liderul FCSB, și cu un punct în faţa CFR-ului.

Oficialul este de părere că echipa antrenată de Corneliu Papură are nevoie de întăriri.

“Am lăsat impresia că suntem mari cu cei mici şi mici cu cei mari. Nu am reuşit să îndeplinim obiectivele, pentru că în momentele importante nu ne-am ridicat la înălţimea aşteptărilor. Dacă vorbim per total, anul 2020 ne-a creat o stare de tensiune. Meciurile directe cu echipele care sunt în bătaie directă pentru câştigarea campionatului, în speţă FCSB şi CFR, au dus la rezultate care nu ne-au dat satisfacţie.

Koljic pentru noi reprezintă foarte mult. Unul sau doi jucători, dacă vor fi transferaţi în această pauză competiţională pentru a ridica gradul de concurenţă în cadrul echipei, pot duce către un rezultat pozitiv. Ne lipseşte în primul rând, din punctul meu de vedere, consecvenţa rezultatelor“, a declarat Pavel Badea, la Telekom Sport.

Oficialul a criticat că echipele din Liga I nu pun accent pe jucători tineri, autohtoni.

“Luăm foarte mulţi străini în campionatul românesc, iar din nefericire mulţi dintre ei sunt de valoare medie spre joasă. Pentru a le da şansa tinerilor noştri, trebuie găsită o soluţie la nivelul FRF“, a mai spus preşedintele Clubului Sportiv al Craiovei.

Pavel Badea este unul dintre produsele școlii de fotbal a Universității Craiova. A debutat la echipa de seniori a Universității la vârsta de 16 ani. În 1992 s-a transferat în Elveția, la Lausanne Sports, unde a evoluat 3 sezoane și jumătate. Apoi, 5 ani, până în 2001, Pavel Badea a evoluat la echipe din Coreea de Sud și Japonia. A revenit în țară, unde a jucat până la 37 de ani tot în Bănie, la Extensiv și Universitatea Craiova. A antrenat pentru o scurtă perioadă echipa Universității (2003), după care, în 2013, a fost numit președintele clubului.