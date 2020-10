Talent mare al fotbalului din fosta Iugoslavie, Curcic a evoluat în Premier League pentru Bolton Wanderers, Aston Villa și Crystal Palace, în anii ’90. Fire rebelă, Curcic nu și-a probat talentul, care-l adusese în atenția naționalei plavilor încă de la 19 ani, din cauza vieții extrasportive.

Într-un interviu pentru The Sun, sârbul a povestit aventurile din perioada Premier League, amintind de vedete precum Dennis Rodman sau Robbie Williams.

„M-am retras din fotbal și m-am dedicat vieții de noapte. Nu semnam cu nicio echipă care nu îmi oferea cel puțin 15 femei.Naomi Campbell era fană a celor de la Crystal Palace. A venit la un meci și ne-am întâlnit în zona VIP. După două săptămâni am invitat-o la o petrecere. S-a lăsat greu, a trebuit să aștept o lună. A fost genială în pat, dar totul avea să se dovedească a fi un dezastru. Părul de femeie mă dezgustă, când îl văd pe podea mi se face rău. Naomi obișnuia să îl lase peste tot.

Nu am plătit niciodată pentru sex, mai bine mă sinucid. Am avut o aventură reușită și cu Eva Herzigova, am făcut dragoste în piscină cu Carmen Electra. A fost cea mai bună dintre toate femeile, era nebună”, a povestit Curcic.