Un român în topul celor mai promițători fotbaliști ai lumii! Un jucător de la Bayern Munchen conduce această listă

Fostul jucător al Universității Craiova, Valentin Mihăilă, actual fotbalist al echipei din Seria A, Parma, a fost inclus într-un top al jucătorilor cu cel mai mare potențial din lume! Mihăilă se află pe poziția 81-82 și este cotat să ajungă la cifra de 6,7 milioane de euro de către cei de la Observatorul pentru Fotbal (CIES).

Topul este condus de către fotbalistul celor de la Bayern Munchen, Alphonso Davies, care este evaluat la aproximativ 180.000.000 de euro. Podiumul este continuat de un alt fotbalist din Bundesliga, Jadon Sancho, de la Borrusia Dortumund (125.000.000 de euro) și de Ansu Fati, puștiul minune al Barcelonei (122.000.000 de euro).

Most expensive big-5 league players born in the 2000s from a transfer value perspective as per @CIES_Football algorithm🙂 @AlphonsoDavies (€1⃣8⃣0⃣M) ahead of @Sanchooo10 & @ANSUFATI 👍 Top 100 available for free in freshly published Weekly Post ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/Hljm0j2zoe

— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 2, 2020