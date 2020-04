Un rapidist își strigă disperarea: “Nici Rapidul meu nu m-a vrut”. Povestea sa incredibilă

Nicolae Vasile a fost una dintre speranțele giuleștenilor însă povestea frumoasă s-a încheiat după intrarea în faliment a vechii societăți.

Fotbalistul, acum în vârstă de 24 de ani a evoluat ultima oară în Andorra, la Saint Julia. Asta după ce mai trecuse și prin Finlanda după ce a părăsit Giuleștiul.

“Am fost refuzat peste tot prin România. Nu m-aș fi întors, mă simțeam bine în Andorra. Dar am ceva probleme de familie și a trebuit să plec de la Saint Julia. E curios că n-am avut loc nicăieri în țară, veneam totuși din Europa League. Nici Rapidul meu nu m-a vrut. Asta este lumea, ce pot să fac? Nu judec pe nimeni. Dacă tata a fost un om simplu, care muncea cu ziua, provin din altă lume. Sper ca după ce vom avea voie să ne reluăm activitatea să găsesc ceva”, a spus fundașul pentru gsp.ro.

Perioada în care fotbalul este afectat de coronavirus prelungește perioada în care Nicolae Vasile rămâne fără angajament.

„Sunt acasă, în izolare, nu caut să fac altceva pentru că e normal să repectăm ce ne spun autoritățile. Oricum nu făcusem prea multe în ultima vreme, nu am echipă, iar în situația de față e imposibil să mai găsesc ceva.

Din fericire am reușit să strâng niște bănuți cât am fost plecat. O să încerc iar să găsesc echipă, dacă acasă nu am loc, plec din nou în străinătate. Am și varianta de a mă întoarce în Andorra”, mai spune jucătorul.