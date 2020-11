Un preşedinte din Liga 1 confirmă: “Medicamentele lui Becali m-au vindecat!”

Medicamentele importate de Gigi Becali din Rusia dau rezultate pentru bolnavii de COVID-19. Cel puţin aşa susţine Dănuţ Coman după experienţa dificilă prin care a trecut.

Preşedintele clubului Astra Giurgiu s-a infectat şi a avut parte de simptome mai mult decât neplăcute ale bolii. Fostul portar al Rapidului a povestit prin ce a trecut după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19.

„Pe 26 octombrie mi-am făcut testul și am văzut că sunt pozitiv.Am avut o întâlnire cu un bun prieten, care cu o seară înainte a avut primele simptome de COVID. Am avut dureri de cap, febră musculară și durere în gât vreo trei zile, după care m-am simțit mai bine. Singura problemă, deși a trecut mai bine de două săptămâni, este că nu mi-au revenit gustul și mirosul. Am terminat tratamentul, iar acum nu mai iau decât vitamina C, vitamina D și Zinc.

Norocul meu a fost că m-am vindecat repede datorită domnului Gigi Becali, care mi-a trimis medicamentele pe care le-a adus din Rusia.

Vreau să le transmit oamenilor să se protejeze cât pot de mult. Este mai mult decât o răceală și chiar trebuie să nu neglijăm sub nicio formă acest virus” – a declarat Dani Coman pentru Jurnalul de Argeș.