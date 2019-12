Fostul arbitru internațional Alexandru Tudor este mâna dreaptă a lui Gigi Becali la FCSB și supervizează centrul de copii și juniori al clubului. Tudor (47 de ani) a dezvăluit că a fost împușcat în ambele picioare la Revoluția din decembrie 1989.

Regimul lui Nicolae Ceaușescu a căzut în ultimele zile ale anului 1989, încununând o transformare mai amplă care deja se petrecuse în fostul bloc comunist: Zidul Berlinului căzuse, Războiul Rece se sfârșea, iar Europa de Est își regăsea libertatea și democrația.

Alexandru Tudor s-a retras din arbitraj în 2018. A fost arbitru FIFA între 2001 și 2016.

„E o chestiune din care trebuie să tragi învățăminte. Am fost împușcat în ambele picioare. Apoi, dacă nu am pus piciorul bine la minge, am renunțat la fotbal.

Sunt o victimă. M-am dus [la Revoluție] fără să îmi ascult bunicul. El a zis să nu ies afară, era trecut prin războaie, știa ce spune. Eu aveam 18 ani, nu l-am ascultat. Eram clasa a 12-a. Este un moment al vieții în care trăiești din plin, eram entuziast, plin de viață.

Pregnant îmi aduc aminte cum îmi treceau trasoarele pe deasupra capului. Cum am putut sta să mă uit la așa ceva? Am avut o senzație stranie după ce m-a împușcat. Nu era nicio durere, nu știu de ce. În momentul ăla am căzut din picioare și m-am uitat în dreapta, am văzut pe cineva. M-a scos de acolo, am aflat după că am și leșinat.

Când am văzut că m-a împușcat, mi-am zis că trebuie să merg la spital să îmi scoată gloanțele, pentru că aveam cantonament peste două zile. Atât de naiv eram. Am și certificat de revoluționar. Mi-a folosit. Am avut transport cu trenul gratis„, a spus Alexandru Tudor pentru GSP.