Ce tragedie! Un nume uriaș din fotbal a murit la doar 46 de ani

Tragediile din sportul “rege” continuă să fie la tot pasul, astfel că în cursul zilei de astăzi a fost anunțată trecerea în neființă a unui fost jucător important de fotbal. Anunțul a fost făcut de către clubul la care evolua în prezent în funcția de director sportiv.

Fostul portar al celor de la FC Barcelona, Francesc Armau Grabalos, s-a stins din viață astăzi, 22 mai. Fostul goalkeeper se afla printre favoriții noului președinte al catalanilor, Juan Laporta, pentru un post în conducerea clubului. În prezent, Grabalos era director sportiv la formația Real Oviedo.

Fostul goalkeeper a debutat pentru Barcelona în anul 1996, perioadă în care căpitanul echipei era fostul component al Generației de Aur, Gică Popescu. Armau a evoluat pentru toate grupele de vârstă ale clubului de pe Camp Nou, încă din anul 1988, urmând ca în 2001 să plece de la formația blaugrana, după transferul la Malaga.

We deeply regret the death of Francesc Arnau (1975), who joined FC Barcelona at youth level and became a first-team goalkeeper between 1998 and 2001. He was most recently the sporting director at Real Oviedo. Rest in peace. pic.twitter.com/2eTRr6Nlci

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2021