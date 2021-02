Antrenorul UTA-ei, Laszlo Balint, a criticat arbitrajul din meciul cu Dinamo.

Singurul gol al meciului de la Arad a fost marcat de Dejan Sorescu, în minutul 9, din penalty. Lovitura de pedeapsă a fost acordată după ce Marco Ehmann a trimis mingea cu capul în mâna lui Florin Ilie.

Laszlo Balint este de părere că echipele care evoluează cu UTA primesc penalty-uri prea ușor.

”Eu nu am vorbit niciodată despre arbitraje, dar este al treilea meci în care arbitrii sunt în lumina reflectoarelor. E normal? Acum dă penalty-ul care se dă sau nu se dă, eu zic că nu se dă şi avem penalty super clar la Roger. Despre ce vorbim? Hai să fim corecţi, să ne respectăm.

Tot timpul mi-am văzut de meseria mea şi de echipa mea, dar vin domnii arbitri şi vor ei, păi atunci să centreze ei şi să dea cu capul. E foarte greu când începi meciul de la 1-0, împotriva unei echipe bune, precum Dinamo. Am încercat, ne-am creat ocazii, poate aici am păcătuit foarte mult. Am avut nişte situaţii mari de a marca, nu am reuşit să marcăm.

Este fotbal, se poate întâmpla să pierzi, dar măcar când pierzi să ştiu că am pierdut din cauza prostiei mele. Suntem echipa din Liga I împotriva căreia s-au dictat cele mai multe penaltyuri. Domnul Cătălin Popa ne-a arbitrat şi la FCSB, unde la fel, meciul a fost dezechilibrat de un penalty”, a declarat tehnicianul arădenilor, la Telekom Sport.

Dinamo Bucureşti a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 1-0, duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 20-a a Ligii I.