Un nou caz Adrian Petre la FCSB? “Lasă-l tot meciul, trebuie să îi dai încredere!”

FCSB s-a dezlănțuit aseară în meciul contra celor de la Hermannstadt Sibiu, scor 5-0!

Atacantul celor de la FCSB, Sergiu Buș, a reușit aseară în partida cu Hermannstadt Sibiu primul gol în tricoul roș-albaștrilor după venirea de la Gaz Metan Mediaș. Chiar și așa, Buș a fost schimbat din nou la paza meciului, iar antrenorul Toni Petrea a declarat la finalul partidei că înlocuirea atacantului a venit deoarece s-a dorit monitorizarea și altor jucători din echipă.

Această decizie a roș-albaștrilor nu a fost pe placului lui Robert Niță, fostul jucător al Stelei, dar și al Rapidului. Niță este de părere că în acest ritm, Buș va deveni un nou caz Adi Petre, care a fost trecut pe linie moartă de către Gigi Becali. Fostul atacant consideră că lui Buș trebuie să i se dea încredere și are nevoie de meciuri ca să-și intre în formă.

“Sergiu Buș e al doilea Petre. Eu am fost un susținător al lui Petre, când era schimbat mereu la pauză, până când l-am văzut jucând la meciurile din cupele europene, când a jucat vreo 100 de minute în total. Atunci mi-am recunoscut greșeală, e indolent, să nu faci un sprint, să nu dai nimic…

Acum a venit Buș, am văzut prezentarea la palat, că are încredere în el, că o să facă. Un atacant are nevoie de timp, are nevoie să simtă spațiile, să aibă repere. Depinde mult de cum se simte cu Man, Moruțan, Coman. Iese impresarul lui și spune că l-a rugat pe patron să joace mai mult. Cu Clinceni l-a lăsat 60 de minute. Aseară, marchează un gol, face o repriză bună și e scos iar la pauză.

Păi, lasă-l tot meciul, să-i dai încredere, să mai dea un gol, că nu prinzi în fiecare etapă echipă ca Hermannstadt. Ai plătit ceva pe el, are contract bunicel. Vine domnul Petrea și ne spune că a vrut să vadă alți jucători. Păi lasă-l, că e atacant, are nevoie să simtă poarta!”, a spus Robert Niță, la Pro X.

Sergiu Buș a marcat în minutul 32 golul prin care FCSB a făcut 3-0 contra lui Hermannstadt Sibiu.

FCSB ocupă în acest moment locul 2 în clasamentul Ligii 1, cu 18 puncte obținute după primele 8 meciuri disputate în actualul sezon și se află la 3 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.