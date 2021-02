Un luptător de wrestling și-a schimbat sexul! “Această latură am ținut-o ascunsă multă vreme”

Tyler Reks, luptătorul de wrestling în vârstă de 42 de ani a mărturisit că a ținut prea mult timp ascuns dorința de a deveni femeie, așa că decis să nu mai asculte părerile celor din jur și s-a transformat în femeie.

“Aceasta e o latură a mea pe care am ținut-o ascunsă multă vreme. Acum, însă, pot arăta lumii cine sunt. Au fost 8 luni foarte dificile, cele mai grele din viața mea, în care a trebuit să mă confrunt cu transformarea. Priscilla, soția mea iubitoare, familia și prietenii cei mai apropiați mă acceptă așa cum sunt. Susținerea lor înseamnă mai mult decât orice pentru mine”, a declarat Tyler Reks.

“Când aveam 10 ani și părinții nu erau acasă, mă strecuram în dulapul mamei și îi probam hainele. Mă simțeam bine. Am suprimat aceste porniri până acum, din cauza prejudecăților societății, știind că oamenii nu mă vor accepta așa”, a mai spus luptătorul de wrestling.

“Știu că există mii de femei transgender, bărbați transgender, trec prin același proces prin care am trecut și eu și nu au avut sprijinul meu. Promit că voi împărtăși povestea mea și voi fi 100% transparentă, deoarece există mereu o luminiță la capătul tunelului, o rază de speranță. Văzându-mă pe mine, pot spune: Da, și eu pot face asta!”, a mai declarat Tyler Reks.

Former #WWE Superstar #GabbiTuft Comes Out As Transgender. Gabbi, who performed for years under the ring name, #TylerReks, appeared on “#Smackdown” in 2010 and went on to #wrestle with some of the top names in the industry, including #JohnCena, #CMPunk, and #Ryback. pic.twitter.com/Dkz5OQuBwt

— talksandthought (@Talksandthought) February 5, 2021