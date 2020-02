Vahid Hambo, fost atacat la Astra, a făcut fotbalul românesc de râs în presa din Finlanda.

Hambo a dat un interviu în presa finlandeză. Fotbalistul care joacă acum la Lahti a spus că se antrena printre vaci și că, în deplasări, jucătorii Astrei sufereau de frig în camerele de hotel.

”Am întrebat unde să mă antrenez, pe teren sau în sala de forţă, dar mi s-a spus că afară. Dar am ieşit pe un câmp, în afara stadionului, unde am alergat prin noroi, printre vaci. Și asta a durat câteva câteva zile.

Stadionul de la Astra era catastrofal. Dușurile erau, de fapt, niște ţevi care împroşcau apă în toate direcţiile. Erau cabluri atârnate pe toţi pereţii.

În meciurile din deplasare, jucătorii sperau să se cazeze în locuri unde exista căldură. Dacă nu se întâmpla asta, jucătorii dormeau îmbrăcați”, a spus Hambo, potrivit gsp.ro.

Contactat de realitateasportiva.net, clubul Astra neagă acuzațiile.

„Simplu, sunt niște aberații! În toate deplasările, Astra nu a stat decât la hoteluri de 4 și 5 stele, și putem, oricând, pune la dispoziție lista hotelurilor.

Mai mult, acolo unde nu existau soluții, gen Sf. Gheorghe sau Severin, s-a stat la Craiova sau Brașov, tocmai din acest motiv.

Cât despre condițiile de antrenament, Astra se antrenează în Ploiești, în oraș, singurele vaci fiind, probabil în… visele jucătorului, în loc de fotbal„, au transmis reprezentanții Astrei.