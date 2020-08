Brazilianul rămâne la Londra, după ce mijlocașul ofensiv a semnat cu Arsenal, rămas liber de contract după despărțirea de rivala din oraș a “tunarilor”, Chelsea Londra.

“E un jucător care poate face, într-adevăr, diferența pentru noi, l-am urmărit intens în ultimele luni, voiam să ne întărim în atac, iar versatilitatea lui ne va ajuta mult, poate juca pe trei sau patru poziții. Are experiență, dar și ambiția de a veni aici pentru a oferi acestui club ce merită. Am fost foarte impresionat de discuțiile cu el.”, a declarat Mikel Arteta, managerul „tunarilor”.

🆕 New club. New colours. New beginnings.

👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020