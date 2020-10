Un internațional critică atitudinea românilor față de echipa națională: “Trebuie să ne hotărâm ce vrem!”

România a pierdut în doar câteva zile atât calificarea la EURO 2020, după eșecul contra Islandei, cât și primul loc în grupa din Liga Națiunilor, după înfrângerile cu Norvegia și Austria!

Imediat după ultimele rezultate obținute de Mirel Rădoi la cârma primei reprezentative, oamenii din fotbalul românesc au criticat în termeni duri jocul prestat de tricolori. România a încasat în cele 3 partide, nu mai puțin de 7 goluri.

Mijlocașul celor de la CFR Cluj, Alexandru Chipciu (31 de ani), a vorbit după meciul de aseară, câștigat de ardeleni în fața celor de la FC Botoșani, scor 2-1, despre situația de la echipa națională.

Chipciu consideră că natura românului în general este de a fi nemulțumit, indiferent de ceea ce se întâmplă, și este de părere că lumea ar trebui să se decidă ce așteptări are de la Mirel Rădoi și de la echipa națională.

”Echipa națională? Aș începe cu Mirel Rădoi. Îl plac, ca stil și ce vrea el să imprime la națională. L-am avut antrenor la Steaua, am o relație bună cu el. Am spus mereu asta. Ideea e în felul următor. Cu domnul Pițurcă ne-am calificat la EURO, la fel cu domnul Iordănescu, apoi am prins un baraj cu dânsul, dar lumea era nemulțumită că ne apărăm, că nu jucăm fotbal. Acum îl avem pe Mirel, atacăm, dar lumea e tot nemulțumită.

Suntem într-un cerc vicios, de mulți ani. Trebuie să ne hotărâm ce vrem. Rădoi aduce lucruri noi, e bun, e un antrenor care motivează. Ce așteptăm? Vrem o națională care să paseze, să joace atractiv, atunci îl păstrăm pe Rădoi. Vrem rezultate imediate? Să punem pe cineva care aduce rezultate, care are experiență. Avem noi, românii, asta, să criticăm mereu, că ce slab e ăla și așa mai departe. Trebuie să ne stabilim un țel, să ne decidem!”, a declarat Chipciu la finalul partidei de aseară.

6 goluri în 46 de partide a marcat Alexandru Chipciu în tricoul naționalei României, pentru care a debutat pe 10 august 2011, într-o partidă cu San Marino.