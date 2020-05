Un fotbalist și-a omorât fiul de 5 ani! Știrea face înconjurul lumii. Motivul este uluitor

Un jucător din ligile inferioare ale Turciei s-a predat după ce a recunoscut o crimă comisă recent.

Cevher Toktaș, fotbalist la Bursa Yildirimspor, și-a ucis chiar propriul fiu de numai 5 ani. Acesta era internat într-un spital din Bursa cu simptome de coronavirus. Starea micuțului s-a agravat potrivit medicilor, iar băiețelul a fost declarat mort după câteva ore. Deși toată lumea a crezut că boala a fost cea care a provocat decesul copilului, mărturia tatălui său a îngrozit o țară întreagă. Acesta era carantinat alături de băiețelul său pentru că și el acuza stări de rău.

“L-am presat cu o pernă în timp ce stătea pe spate. Timp de 15 minute am făcut asta. Fiul meu se chinuia în tot acest timp. După ce a încetat să se miște am ridicat perna și am stricat la doctori, ca să elimin suspiciunile. Nu l-am iubit niciodată pe fiul cel mic, nu știu de ce s-a întâmplat asta. Nu am nicio boală psihică, pur și simplu nu îl plăceam”, a declarat Toktaș, citat de Sabah.