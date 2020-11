Un fost stelist, vrăjit de jucătorii de la FCSB! ,,Sunt letali dacă stau bine fizic”

FCSB a câştigat meciul de pe teren propriu, scor 4-1, contra lui FC Botoşani, într-un meci din etapa a 10-a a Ligii 1.

După acest meci, FCSB a urcat pe prima poziţie în clasament, iar prestaţia echipei nu a trecut neobservată şi de un fost stelist.

Fostul internaţional, Ilie Dumitrescu, a avut daor cuvinte de laudă la adresa jucătorilor de la FCSB, după meciul de aseară, în care bucureştenii şi-au distrus adversarul.

Deşi spune că jucătorii echipei din Berceni sunt letali, acesta trage şi un semnal de alarmă când vine vorba de pe faza de apărare. Dumitrescu a evidenţiat faptul că FCSB are doar doi fundaşi centrali în lot, iar dacă unul dintre ei se accidentează, îi va fi foarte greu echipei.

,,Jucători valoroși, care dacă stau bine din punct de vedere fizic atunci sunt letali. Am spus că Neubert va aduce un plus, pentru că lot valoros a fost și în trecut. Petrea are stabilitate, mută bine în multe momente, cum a fost cu acest 9 fals. Când ai jucători polivalenți, te joci.

Va fi interesantă echipa, are cel mai bun ritm, dar problema e la fundașii centrali. Dacă se accidentează Cristea, ce faci? Se văd diferențe între jocul fără minge din sezonul trecut și ce se întâmplă acum. De aceea, Man e acum la echipa mare. Au tonus, ritm, personalitate”, a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.

Fostul fotbalist a rămas impresionat de jucătorii echipei antrenate de Toni Petrea şi spune că Dennis Man este în cel mai bun moment al carierei.

„Mi s-a părut mai interesantă formula asta de după pauză, mai ales că va reintra în curând și Florinel Coman. Și atunci ai 9 fals, Man, Coman, Moruțan și cu Tănase în mijloc. A avut dinamică bună.

Man este în cel mai bun moment al carierei, Moruțan are încredere, personalitate, formă foarte bună, Tănase aduce plus valoare echipei. Petrea pregătește și pasul următor, când va reveni Coman. Și, mi-a mai plăcut acest puști, Octavian Popescu. Va crește de la meci la meci”, a mai spus Dumitrescu pentru sursa citată.

FCSB este acum lider în Liga 1, la egalitate cu Universitatea Craiova, ambele echipe adunând până în acest moment câte 24 de puncte din 10 meciuri disputate.