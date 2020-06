Un fost stelist n-are dubii: ”CFR e favorită, chiar dacă bate FCSB în meciul direct!”

Fostul stelist Florin Lovin (38 ani) a analizat lupta la titlu din Liga 1.

Campioană în ultimele două sezoane, CFR Cluj are un avans de 4 puncte în fruntea play-off-ului, după două runde.

Duminică, campioana României joacă pe teren propriu cu vicecampioana, de la ora 20:00. ”Roș-albaștrii” n-au mai câștigat la Cluj-Napoca din 2014, iar patru dintre ultimele cinci dueluri s-au încheiat la egalitate.

Florin Lovin a câștigat două campionate cu formația roș-albastră, în 2005 și 2006, însă nu are încredere în fosta sa echipă. Acesta este convins că CFR Cluj va câștiga titlul chiar dacă FCSB se va impune în meciul de duminică.

”Eu cred că CFR Cluj e favorită, chiar dacă bate FCSB în meciul direct. Nu are importanță pentru că Dan Petrescu a dovedit că este un om al trofeelor, iar la FCSB nu se găsește o linie pentru a se face performanță. Se fac aceleași greșeli an de an.

CFR e favorită la titlu pentru că face lucrurile din punct de vedere sportiv. Dan Petrescu știe să țină în frâu un vestiar și așa vin și rezultatele. Axul central al unei echipe trebuie să fie format din jucători cu experiență, iar cei tineri să fie în jurul celor cu experiență.” a declarat Florin Lovin pentru ProSport.