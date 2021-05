O nouă veste tristă! Un fost mare arbitru din Divizia A a trecut în neființă

Fotbalul este nevoit să treacă din nou prin momente dificile, asta după ce un fost cavaler al fluierului s-a stins din viață în urmă cu puțin timp.

O nouă veste tragică a lovit sportul românesc, de data aceasta un fost arbitru cunoscut din Divizia A și, în același timp, un ex-conducător de club a decedat în noaptea de joi spre vineri.

Fostul cavaler al fluierului, Ioan Danciu, a trecut în neființă la vârsta de 69 ani, iar anunțul a fost făcut de fiica sa, Ramona.

„Azi noapte, la ora 01, a trecut la cele veșnice tatăl meu drag, fostul mare arbitru de fotbal Ioan Danciu, în vârstă de 69 de ani. El a plecat dintr-o lume cu dor, într-o lume fără dor. Corpul neînsuflețit va fi depus la Biserica Ortodoxă din Petros -Baru Mare. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace pentru că a fost un tată și un om minunat. Nu te vom uita niciodată!”, a fost mesajul postat de familia sa pe o rețea de socializare.

Ioan Danciu a activat ca arbitru în prima divizie în perioada 1989-1997. A făcut parte din conducerea unor cluburi precum Jiul, FCM Bacău și FC Vaslui.

Se știa faptul că avea probleme cardiace și fusese internat la începutul anului la Spitalul de Urgenţă Petroşani.

„Am aflat despre boala mea în 2013, când am fost la Stuttgart. Mă sufocam frecvent și un medic de acolo mi-a spus că o să trebuiască să mă operez. Evident că nu am băgat de seamă și am tot amânat până când inevitabilul s-a produs. Un medic de la Târgu Mureș mi-a spus cu ani în urmă că inima mi s-a îmbolnăvit de la stres, de la fumul de țigară și de la laptele de vacă”, scria Ioan Danciu când fusese internat prima dată pentru problemele cardiovasculare, în 2015.

Era cunoscut printre prieteni datorită talentului său de povestitor și a modului spectaculos în care interpreta anumite cântece.