Un fost jucător la Stelei, infectat cu noul coronavirus: „Am vrut să alerg și nu puteam să fac doi pași”

Miroslav Giuchici și fiul său s-au infectat cu noul coronavirus. Fostul atacant al Stelei a declarat că boala i-a afectat condiția fizică, gustul și mirosul.

Giuchici ar fi contractat noul coronavirus de la soţie, angajată la primăria comunei Sacoşu Turcesc.

„Mai întâi, înainte să fim internaţi, am vrut să alerg cu băiatul meu prin curte şi nu am fost în stare să fac doi paşi. Mă dureau toţi muşchii. Nu e ca o febră musculară. E altceva. Nu am avut miros şi gust, dar a fost temporar. Acum mi-au revenit, nu ştiu dacă chiar 100 la sută. În rest, nu am avut alte simptome”, a povestit Giuchici.

În momentul de față, fostul atacant stelist este internat la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara.

„Mă simt chiar ca în străinătate. De fiecare dată când îi chemi, vin, răspund la telefon, în condiţiile în care echipamentul acela pe care îl folosesc ei este de unică folosinţă”, a mai spus Giuchici, citat de site-ul liga2.ro.

Miroslav Giuchici ocupă acum funcția de antrenor la centrul de copii şi juniori al divizionarei secunde, Ripensia Timişoara.