Un fost jucător la Dinamo, verdict crunt pentru soarta clubului: ,,Chiar cred în scenariul falimentului”

Un fost jucător important la Dinamo, a dat un verdict dur în privinţa viitorului echipei din Ştefan cel Mare.

Dinamo se confruntă cu cele mai mari probleme financiare din istoria clubului, iar Sergiu Hanca, fost jucător în ,,groapă”, crede că falimentul este un scenariu tot mai plauzibil.

Mijlocaşul de la Cracovia spune că înainte mai glumea pe seama problemelor de la club, dar acum nimic nu mai e de glumă, având în vedere situaţia în care a ajuns formaţia dinamovistă.

,,Mai am prieteni, foşti colegi cu care vorbesc. E trist şi nu doar din ce vorbesc cu ei, ci din ce am văzut când am fost acolo. Sincer, chiar e trist. Înainte luam totul mai în glumă, mai în serios, râdeam, făceam caterincă ‘Jucaţi de la 11 anul viitor’. Acum cred că o să joace de la 11.

Nici de la 11 nu o să mai joace, nu vor mai juca deloc. Eu chiar cred în scenariul falimentului în momentul de faţă. Să nu mă înţelegeţi greşit, mi-aş dori din tot sufletul să o scoată la capăt şi să ia campionatul.”, a declarat Sergiu Hanca penru Telekomsport.

Fostul dinamovist nu îşi poate explica cum un asemenea club a putut ajunge să fie preluat de spaniolul Cortacero. Hanca îi apreciază însă pe suporterii dinamovişti pentru devotamentul de care dau dovadă pentru echipă în această situaţie dificilă.

,,Dar în momentul de faţă, cu aceşti impostori, că nu ştiu cum să îi numesc altfel, aceşti oameni care au apărut de nicăieri, care se joacă cu viaţa unui club… Nu văd bine situaţia deloc. Deja le-au făcut viețile un dezastru. I-au împachetat deja, i-au împachetat de Crăciun, de Revelion.

Să minţi un om atâtea luni de zile, să îl minţi cu neruşinare şi să îl tratezi… Măcar să le arăţi respecţi, să le spui că nu sunt bani şi vedem ce o să fie, dacă o să fie sau nu. Nu ştiu şi ei fanii câtă putere mai au, cât o mai pot ţine. Ei sunt singurii care în ultimul an au ţinut acest club în viaţă.”, a mai precizat fostul dinamovist.

112 meciuri a jucat Sergiu Hanca pentru Dinamo în cele trei sezoane petrecute în Ştefan cel Mare.

1.000.000 de euro este cota jucătorului în acest moment, potrivit transfermarkt.com.