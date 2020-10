Un fost jucător al Stelei îl desființează pe Ilie Dumitrescu: „Să deseneze în continuare cerculețe si triunghiuri”

Vivi Răchită (50 de ani) i-a dat replica lui Ilie Dumitrescu, după ce fostul antrenor al FCSB l-a criticat pentru cuvintele dure pe care le-a folosit la adresa lui Janusz Gol.

Răchită la invitat pe fostul stelist să rămână la desenat cerculețe și triunghiuri.

„Nu m-a deranjat, pentru că o spune Ilie, dar el are vreun trofeu? Eu cred ca Ilie trebuie să stea cu foaia lui în față, cu pixul, să deseneze în continuare cerculețe si triunghiuri. Am fost în studio și am văzut ce este pe foaia lui, sunt desfășurătorul, cerculețe și triunghiuri. Eu am vorbit despre Janusz Gol pe cifre. Abia aștept să ma «toace» Ilie, să vedem pe ce parte, profesional, social”, a afirmat fostul jucător al roș-albaștrilor.

Răchită a susținut că Janusz Gol (34 de ani), jucător transferat de Dinamo, în această vară, după ce s-a despărțit de Cracovia, nu merită nici pe departe salariul de 18.000 pe care îl încasează la trupa din „Groapă”.