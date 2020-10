Un fost jucător al Rapidului a reușit o performanță incredibilă! Ce a reușit să facă

Naționala Under 21 a Republicii Moldova a învins naționala Belgiei cu scorul de 1-0, în preliminarele pentru EURO 2021.

Alexandru Guzun, fost jucător la Rapid, în prezent selecționerul Moldovei U21 a reușit una dintre surprizele preliminarelor EURO 2021, învingând naționala Belgiei U21 deși a avut 10 absențe în cadrul echipei.

“A fost o victorie muncită, acum o lună am preluat echipa și mi-a fost greu. Nu am crezut că putem învinge, am avut 10 absențe, nici nu credeam că suntem în stare de așa ceva, într-o asemenea situație.”

“Lumea e fericită aici la Chișinău, toți mă felicită, sună telefonul întruna. Eu am preluat echipa până la finalul campaniei, apoi mai discutăm”, a declarat Alexandru Guzun conform ProSport.

Antrenorul Moldovei U21, Alexandru Guzun, a declarat că are amintiri frumoase petrecute la Rapid și nu uită atmosfera făcută de suporteri pe stadionul din Giulești.

“Ce atmosferă, ce vremuri la Rapid. Mi-e dor de acel stadion, de fani. Îmi aduc aminte că am debutat într-un Rapid-Petrolul 1-0, nu am să uit acel meci.”

“Acum știu că au avut probleme financiare în ultimii ani, sper ca echipa să revină în prima ligă. Are cei mai frumoși și zgomotoși suporteri pe care i-am vazut vreodată”, a declarat Alexandru Guzan.

Alexandru Guzun a jucat pentru Rapid București în sezonul 1993-1994, evoluând în 31 de partide.