Un fost jucător al lui Dinamo regretă că a semnat cu FCSB: “Nu am fost fericit acolo!”

Un fost jucător al echipei din Ștefan cel Mare care a mers la rivala de la FCSB, regretă această mutare și spune că nu a fost fericit spre deosebire de perioada petrecută la Dinamo!

Mijlocașul portughez, Diogo Salomao, a surprins pe toată lumea atunci când a ales să meargă la rivala FCSB, după aventura de la Dinamo. Acum, Salomao regretă această decizie și spune că în comparație cu perioada petrecută la Dinamo, cea de la rivala FCSB a fost una nereușită.

Printre opţiunile pe care le avea, părea să fie cea mai bună. (n.r. oferta de la FCSB) iar Steaua este un club care oferă condiţii. (n.r. întrebat de ce a revenit în Portugalia) Nu am fost fericit din punct de vedere sportiv la Steaua, spre deosebire de ceea ce trăisem la Dinamo. Practic, nu am primit şanse din cauza deciziilor tehnice şi am decis să plec în ianuarie. Cea mai bună opţiune mi s-a părut a fi Santa Clara. Şi nu m-am înşelat!”, a declarat Salomao pentru Mais Futebol.

În urmă cu ceva timp, după plecarea de la FCSB, Salomao a declarat că principala problemă de la clubul roș-albastru este chiar finanțatorul echipei, Gigi Becali.

”Preşedintele este cel care ia toate deciziile în cadrul clubului. Dacă nu doreşte să se mai bazeze pe un jucător, indiferent de ce se întâmplă la antrenamente, nimic nu contează. Toate deciziile sunt luate de o persoană care nu ştie prea multe despre fotbal, el este doar proprietarul club”, a fost declarația portughezului.

Diogo Salomao a evoluat în România, atât pentru Dinamo (2017/2018, 2018/2019), cât și pentru FCSB (2019/2020).