Un fost internațional, realist înaintea duelului cu Germania! ”Nu poți să scoți rezultat favorabil”

România va întâlni duminică seară pe Arena Națională reprezentativa Germaniei, în al doilea meci din cadrul calificărilor la CM 2022.

Meciul, care va avea ora de start 21:45, a fost analizat și de fostul mare internațional Ilie Dumitrescu. Acesta este realist în privința șanselor României contra fostei campioane mondiale, despre care a spus că jucătorii de zeci de milioane de euro ai nemților au multe jocuri oficiale în UEFA Champions League.

“Există jucători la un anumit nivel. Dom’le, vorbim de jucători din Champions League în echipa asta. Nu cred că există vreun jucător care să nu fi jucat în Champions League în formula de start.

Sunt jucători de la Bayern, City, Dormund, Chelsea, dar meciurile astea sunt extrem de utile și eficiente pentru jucătorii noștri. E o experiență extraordinară, crești, dar trebuie să simți și să pui probleme”, a declarat fostul atacant, conform Digi Sport.

Ilie Dumitrescu a comentat și cum ar putea, totuși, România să încurce calculele Germaniei. Faza defensivă, cea care a lipsit cu desăvârșire cu Macedonia de Nord, ar putea fi cheia meciului.

“Noi, de la ultimul joc, trebuie să luăm lucrurile pozitive. Noi am fost eficienți, am creat și am reușit să marcăm 3 goluri. Pe faza ofensivă, echipa a avut o exprimare bună și am mai avut și ocazii.

Dar nu e de ajuns pentru că, s-a văzut că, fără organizare pe faza defensivă tot cu nucleul ăsta de jucători, nu poți să scoți rezultat favorabil”, a concluzionat Ilie Dumitrescu, conform sursei menționate mai sus.

Valoarea totală a lotului formației lui Joachim Low se apropie de un miliard de euro, în timp ce România are jucători ce nu însumează mai mult de 100 milioane euro.