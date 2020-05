Un fost fotbalist al roș-albaștrilor l-a pârât pe Gigi Becali în presa din Anglia: “Nu își dă seama că face rău”

Aymen Tahar nu a uitat experiența de la FCSB. Algerianul a evoluat în urmă cu cinci ani la vicecampioana României.

A prins însă doar jumătate de sezon în tricoul echipei patronate de Gigi Becali. Patronul nu s-a sfiit să îl critice după o evoluție mai puțin reușită care i-a pecetluit soarta mijlocașului.

“Am pierdut cu Rosenborg în Europa League. Am intrat în ultimele 20 de minute, când eram conduşi cu 2-0, suporterii ne apostrofau, nu ne mergea nimic şi abia aşteptam fluierul. Personal, nu am jucat bine. După meci, Becali a vorbit presei, spunând că nu am loc în echipă şi că îmi va reduce salariul cu 50 la sută, că sunt liber să plec şi că nu voi mai juca niciodată pentru echipă.

A fost la o lună după mutarea mea de vis. Am crezut că am făcut bine. Vorbea aşa că voia el, dar nu putea să-mi reducă salariul. Este un tip pasionat, dar nu îşi dă seama cum declaraţiile lui afectează clubul său”, a spus fotbalistul pentru The Guardian.

Aymen Tahar este însă mândru că a ales să joace la o fostă câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni. Acum, algerianul este legitimat la Panaitolikos.

“Este de necrezut cât de mare este Steaua ca organizaţie. În termeni comparativi, ei sunt mai mari decât Manchester United, în condiţiile în care probabil 60 la sută din ţară susţine Steaua. Toate jocurile din deplasare se disputau cu casa închisă, deoarece toată lumea dorea să urmărească Steaua jucând”, a mai povestit Aymen Tahar.