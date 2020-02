Scos la vânzare pentru un leu, clubul Dinamo nu reușește să atragă investitori. Dar tot mai multe foste glorii din „Ștefan cel Mare” par dispuse să se implice financiar pentru a-i salva pe „câini” de la faliment.

Ioan Andone a vorbit despre ideea de a se implica financiar la clubul din Ștefan cel Mare. Fostul antrenor al lui Dinamo spune că nu are suficienți bani pentru a prelua clubul, dar este dispus să pună la bătaie o sumă de bani dacă i se va cere ajutorul.

„Eu nu am bani să susţin un asemenea club. Am bani pentru mine şi familia mea, dar să am bani să susţin Dinamo… nu te bagi dacă ştii că nu ai bani. Aici nu trebuie să investeşti un an, trebuie să investeşti cinci ani de zile ca să poţi să asiguri un viitor la un club ca Dinamo. Dacă e să ajut, sigur că mă voi implica, chiar cu bani”, a spus Ioan Andone, potrivit Ioan Andone.