Un fost atacant de la FCSB dezvăluie ce coşmar a trăit în România: ,,Reghe ştia că sunt bun, dar patronul nu mă plăcea”

Un fost atacant de la FCSB dezvăluie faptul că perioada petrecută la echipa patronată de Gigi Becali a fost un dezastru.

Gregory Tade, fost jucător la FCSB, spune că timpul în care a evoluat pentru echipă, a fost un coşmar pentru el. Acesta a ajuns la trupa lui Becali în timpul în care antrenor era Mirel Rădoi.

După ce Rădoi a fost înlocuit cu Reghecampf, Tade nu a mai prins multe minute în tricoul FCSB-ului. Acesta susţine că Reghe ştia că este cel mai bun atacant din lot, dar nu bifa minute pentru că Gigi Becali nu îl plăcea.

,,Că să spun adevărul, am mari regrete, pentru că nu am fost sfătuit în mod corespunzător. Privind în trecut cu experiență de astăzi, înțeleg mai bine cum funcționează fotbalul. Nu ar fi trebuit să părăsesc CFR-ul, intram în ultimul an de contract și pot spune că am făcut o mare greșeală. Am reușit să terminăm campionatul pe locul 3 datorită chimiei pe care o avea echipa și datorită spiritului de echipa care ne-a animat.

Un alt regret, după acceptarea transferului, este că nu mai aveam aceeași susținere la FCSB ca la CFR. Mulți nu știu acest lucru, dar am mers la FCSB să joc și cu așteptări foarte mari, însă clubul nu mi-a dat niciodată șansa de a dovedi acest lucru.

Nici măcar nu făcusem pregătirea din pre-sezon cu ei și primul meci al meu a fost în Champions League. Când a sosit Laurențiu Reghecampf știa că sunt cel mai bun atacant din lot, dar patronul nu mă plăcea, așa că am fost depășiți în clasament și am pierdut campionatul.”, a declarat fostul atacant, potrivit Europa Calcio.

Tade spune acum că s-a simţit excelent cât timp a evoluat pentru CFR Cluj şi nu ar fi trebuit să semneze cu FCSB atunci.

„Anii petrecuți la CFR conțin momente foarte pozitive, dar și unele mai puțîn pozitive, așa cum se întâmplă adesea în viață. Primul an, de exemplu, a fost dificil. Nu m-am putut obișnui și să pot profita la maximum de el, dar al doilea an a fost fantastic. Devenisem o familie. Am rămas in relații de prietenie cu mulți jucători și oamenii din staff. A fost un moment pe care nu-l pot uita. Experiența a fost una bună și plină de mari satisfacții personale.”, a mai precizat fostul fotbalist.

Gregory Tade a fost transferat de FCSB în vara anului 2015 de la CFR Cluj la dorinţa lui Mirel Rădoi, pe atunci antrenorul echipei.

Un singur sezon a petrecut Tade la echipa patronată de Gigi Becali, iar în anul 2019 a decis să îşi agaţe definitiv ghetele în cui.