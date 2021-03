Un fost antrenor al lui Dinamo este categoric: “Nu noi am fost veriga slabă, ci grupul de jucători!”

Dinamo traversează una dintre cele mai grele perioade din istorie, iar rezultatele slabe ale echipei i-au dus pe “câini” în zona retrogradării!

Formația din Ștefan cel Mare a pierdut în fața ultimei clasate din Liga 1, după 0-1 pe terenul celor de la Poli Iași. Cu Gigi Mulțescu înapoi pe banca tehnică, “alb-roșii” speră să obțină din nou puncte și să înlăture orice emoție în privința rămânerii pe prima scenă a fotbalului românesc.

Fostul antrenor al lui Dinamo din sezonul trecut, Adrian Mihalcea, a vorbit despre situația din acest moment din vestiarul “câinilor” și este de părere că nu tehnicienii au reprezentat punctul slab al echipei în ultimii ani. Mihalcea consideră că problema grupului de jucători reprezintă principala cauză a decăderii din punct de vedere sportiv a dinamoviștilor.

”La Dinamo această situație e de multă vreme. Nu cred că noi, antrenorii, am fost veriga slabă. Toți care au fost înaintea mea, de când este situația asta financiară, și cei care au fost după mine au pățit la fel. Echipa e în aceeași situație. Nu cred că antrenorii sunt vinovați! Sunt alte probleme, care cred că sunt în sânul echipei. Declarația lui Achim mi-a confirmat că grupul nu e unit, iar rezultate sunt o consecință!

Din câte am înțeles, lucrurile s-au mai reglat față de jucători. Dar dacă nu mai e situația de dinainte, cu 4-5 luni neplătite și se fac eforturi pentru a fi cu banii la zi, partea sportivă cui o lăsăm? Rezultatele nu depind de bani, ci de cum te pregătești, de cât de organizat și disciplinat ești. Problema e internă, e în grupul de jucători! În plus, când lipsesc 2-3 jucători de valoare, nu ai cu cine să îi înlocuiești! Rezultatele în ultimele 7-8 etape sunt dezastruoase”, a spus Adrian Mihalcea, potrivit Look Sport.