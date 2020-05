Un finanțator din fotbalul românesc, nemulțumit de comportamentul jucătorilor: “Am sentimentul că trag de timp, vor să mai stea cu nevestele”

Valeriu Iftime anunță că îi va sancționa pe cei care nu se vor prezenta la antrenamentele lui FC Botoșani în cel mai scurt timp.

Lotul moldovenilor a fost testat a doua oară la coronavirus de la reluarea pregătirilor.

“Să știți că nu-i imposibil de menținut regulile. E drept, sunt stricte, dar pot fi respectate. Sper ca totul să iasă negativ și să izolăm grupul. Lucrurile sunt ok. Cum echipa a doua nu funcționează, am chemat tot stafful de acolo pentru a pregăti mai bine prima echipă. Marius Croitoru poate lucra cu mai mulți jucători, pe terenuri diferite”, a dezvăluit patronul echipei din play-off pentru gsp.ro.

Acesta este însă supărat că străinii și-au prelungit vacanța după 15 mai, data la care antrenamentele s-au putut relua. Argentinienii de la echipă, dar și Fili, Keyta, Ofosu, Carlone, Ebenhofer și Holzmann nu au ajuns încă la Botoșani.

„Deja am sentimentul că trag de timp. Mai degrabă stau acasă cu nevasta, decât să vină la fotbal. Sunt puțin supărat pe cei care n-au venit. Invocă tot felul de motive.

Trebuie să vină, altfel am vorbit cu președintele să fie sancționați. Mă bucur că am un antrenor care nu plânge, el niciodată nu se plânge. Are soluții la tot. Sunt mai panicat eu decât el”, a mai adăugat Valeriu Iftime.