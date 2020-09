Un cunoscut român dă de pământ cu protestatarii anti Covid-19: “Am simțit pe propria piele. Masca are rolul ei.”

Cristi Balaj, actualul președinte al Agenției Naționale Anti-Doping, a declarat că a fost foarte aproape să se infecteze cu noul virus, dar datorită respectării cu strictețe a regulilor impuse în această perioadă a scăpat fără a avea vreo problemă.

Fostul arbitru spune că a avut o întâlnire cu Gică Popescu, președintele celor de la Viitorul Constanța, chiar înainte ca fostul internațional să fie depistat pozitiv, acum două săptămâni. Ulterior, “Baciul” a acuzat dureri de cap și frisoane, iar apoi virusul i-a atacat și plămânii.

Am simțit pe propria piele. Nu îl văzusem pe Gică Popescu de foarte mult timp, eram la Guvern, și am intrat la el în birou. Încă nu venise. Când am coborât, i-am văzut mașina și mi s-a spus că tocmai apăruse.

M-am întors, pentru că îmi era dor de el. Am stat de vorbă 15 minute, am păstrat distanța și am purtat mască tot timpul. La două ore după ce am părăsit biroul lui, am aflat că primise testul pentru coronavirus și era pozitiv.

Chiar mi-am zis: ‘Cât ghinion să am?! Nu l-am mai văzut de două luni și chiar acum ne-am întâlnit’. Am păstrat distanța atunci, am folosit și un gel dezinfectant amândoi, iar testul meu a fost negativ. Iată că masca are rolul ei. Ajută, uite că ajută!“, a declarat Cristi Balaj la PRO X.