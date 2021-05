Un campion cu ”repetiție” cu CFR și-a amintit de perioada de la FCSB: ”Nu vreau să spun mai multe”

Cristian Manea a ieșit din nou campion cu CFR Cluj, după victoria obținută cu Botoșani, scor 1-0, în etapa a noua din play-off.

Titular în meciul care i-a făcut campioni pe ardeleni, Manea și-a adus aminte de perioada în care era la FCSB. Fundașul dreapta a jucat la ”roș-albaștri” în prima parte a sezonului 2019-2020. Acesta nu a evoluat pe măsura așteptărilor și a fost nevoit să se întoarcă la Apollon, după doar câteva luni.

”Eu nu am avut șansa să joc la FCSB. Am jucat în amical, am dat goluri, nu vreau să spun mai multe. Important e să rămâi puternic psihic acolo”, a declarat Cristi Manea, conform Digi Sport.

Fundașul de 23 de ani a vorbit și despre perioada mai puțin plăcută prin care trece Nedelcu, fostul său coleg de la Viitorul și de la naționala de tineret a României, la FCSB.

”Eu sunt coleg cu Dragoș de la 11 ani, de la Academie. Este un băiat extraordinar și, din punctul meu de vedere, nu este corect ce i se întâmplă. Ar merita mult mai mult, dar lucrul acesta îl va întări”, a mai afirmat fundașul lateral.

Cristi Manea a evoluat în acest sezon de Liga 1 în 25 de meciuri pentru CFR Cluj și a reușit să cucerească cel de-al patrulea titlu consecutiv alături de formația din Gruia, serie începută în 2018.