Un “câine” se gândește deja la antrenorat: “Asta e ce îmi doresc să fac eu pe viitor!”

După un sezon foarte greu la echipa din Ștefan cel Mare, mijlocașul ofensiv poate ajunge în zona Golfului, dar recunoaște că dacă mutarea nu se va concretiza, Dinamo rămâne prima opțiune pentru jucătorul născut în Ploiești.

“Am discutat acum câteva zile cu conducerea clubului. Cu Mulțescu am o relație foarte bună, m-a pregătit de trei ori. Am discutat cu dânsul, dar n-am vorbit deloc de viitor. Mi-au spus că trebuie să-mi schimb atitudinea. Am venit doar pentru 6 luni, există o posibilitate mare să ajung în Golf. Acum aștept să vedem dacă se concretizează ce este în Golf. Dacă nu plec acolo, Dinamo este prima opțiune. Dacă nu mă pot întoarce acolo, nu este un capăt de țară. De un an și două luni, eu n-am avut nici trei zile de vacanță. Mi-am dorit undeva la 10-15 zile de concediu cu familia. O să fiu la mare, dar și în afara țării. M-am izolat la munte, în loc să stau într-un apartament.”, a declarat Lazăr, la Digi Sport.