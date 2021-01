Un antrenor român nu este șocat de exprimarea lui Colțescu: “Rasismul există în România! Nu mă miră nimic”

Mario Marinică (56 ani), managerul celor de la Kerala Blasters, a vorbit despre scandalul de rasism din Liga Campionilor în care a fost implicată brigada de arbitri români.

Evenimentul petrecut la începutul lunii decembrie, în timpul partidei PSG – Istanbul Bașakșehir, a zguduit lumea fotbalului la nivel mondial, iar brigada de arbitri români a fost aspru criticată de foarte multe persoane!

Delegația de arbitri români din partida care a avut loc în ultima etapă a grupelor UEFA Champions League, PSG – Istanbul Bașakșehir, a fost protagonista unuia dintre cele mai controversate episoade din istoria recentă a competiției.

Totul s-a petrecut în minutul 15 al partidei, în momentul în care Sebastian Colțescu, al patrulea arbitru al brigăzii, i-a comunicat prin cască centralului Ovidiu Hațegan să-l avertizeze pe camerunezul din staff-ul turcilor, Pierre Webo. Colțescu a avut neinspirația de a-l identifica pe fostul atacant ca fiind “tipul ăla negru”, iar acest lucru a scandalizat jucătorii ambelor echipe care au decis în cele din urmă să nu mai continue meciul.

Mario Marinică a declarat că nu îl miră nimic la ce comportament are Sebastian Colțescu, acesta e de părere că Ovidu Hațegan trebuie să îl elimine pe Colțescu.

“La Sebastian Colțescu nu mă miră nimic, el e un tip arogant cu toată lumea, așa a fost mereu. Când antrenam în România, am avut mari probleme cu el, când eram la Cimentul Fieni. La un meci cu Inter Gaz din 2003 i-a pus un adversar piciorul în piept unui jucător al meu, el nu vedea nimic. Nici galben nu i-a dat, iar noi aveam șase avertismente în minutul 25.

Ca el, cum era Colțescu, nu există nimeni… La fel și Istvan Kovacs, la fel era, l-am prins și pe el mai târziu… Vorbeau urît cu jucătorii!

Hațegan trebuia să-l elimine pe Colțescu, dacă acesta nu-și cerea scuze. A mai fost un caz în Argentina, poate nu știți, un central a eliminat de pe teren un asistent care s-a certat cu banca de rezerve a gazdelor. Nu s-a întâmplat asta, Colțescu nu și-a cerut scuze și tot așa.

E și vina FRF că nu face programe de educare a sportivilor pe teme de rasism. Hațegan are și el o hibă, meciul de tristă amintire cu Irlanda. A grești flagrant” a declarat Mario Marinică pentru ProSport.

Acesta a dezvăluit că rasismul există în România mai ales în sportul rege practicat la noi în țară.

“Rasism există în România la greu. Cel puțin în fotbal e arhiplin. Nu numai în tribune, dar am auzit chiar antrenori cu care am lucrat care s-au adresat jucătorilor cu apelativul cioară, țigan, Du-te la mă–ta pe plantație, iar când le atragi atenția despre rasism, o dau în…Tu ții cu ei? Am lucrat la Concordia Chiajna, o experiență neplăcută. Și vă pot spune că așa s-a întâmplat cu Bawab și Manasee.

Lipsa de cunoștinte despre rasism o întâlnești mai mereu în comentariile TV, jucătorul de culoare, marocanul, nigerianul etc. Acei jucători fiind stigmatizați în fapt prin faptul că nu li se spune pe nume. De ce unuia ca Dennis Man i se va spune întotdeauna Dennis Man, nici măcar numărul 98, iar lui Bouhena i se va zice algerianul? Și țigane sau cioară poate fi gluma într-o echipă, acceptată de amândoi jucătorii, dar când ajungi să ratezi și îi reproșezi ceva nu mai e glumă… Devine ceva urât. Și tocmai asta se urmărește să nu se ajungă într-o situație umilitoare“, a declarat Mario Marinică pentru sursa citată.